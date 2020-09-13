تراند اليوم : “مهند”.. كيفانش تاتليتوج يتلقى تهديدا بالقتل- تفاصيل

تلقى الفنان التركي كيفانش تاتليتوج الذي اشتهر عربيا باسم “مهند”، تهديدات بالقتل.

تداولت عدد من المواقع الفنية تقارير حول الواقعة، وأن هناك شخص يدعى سنان أرسل له تهديدات بالقتل، مشيرين إلى أن هذا الشخص كان يعرف زوجته الستايلست باشاك ديزر.

قرر كيفانش توضيح بعض الأمور والرد على ما تكتبه الصحافة، ونشر بيانا قال فيه إن هناك شخص يدعى سنان منذ عامين يرسل له تهديدات بالقتل، وهو مريض عقلي يتخيل بعض الأمور.

تابع في بيانه أن هذا الشخص يقول إنه كان على علاقة بالممثلة هازار إيرجوتشلو، وانفصلت عنه بسبب كيفانش وزوجته، ويدعي أنهما أصدقاء مقربون لها وهما السبب في انفصاله عنها.

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أكد كيفانش أن هذه الأمور كلها من وحي خياله وأنه تقدم بشكى ضده، مشددا على أن زوجته لم تلتق به من قبل، وطالب الصحافة بعدم نشر روايات غير صحيحة عن الواقعة، والزج باسمه في أمور ليس له بها أي صلة.

يذكر أن كيفانش تاتليتوج سبق وعمل مع الممثلة هازار إيرجوتشلو في مسلسل “شمال وجنوب”، لكن لم يلتقيا بعد ذلك.

يشار إلى أن آخر أعمال كيفانش تاتليتوج كان مسلسل “اصطدام” وقدم خلاله شخصية ضابط شرطة، وشارك في بطولة المسلسل إلتشين سانجو التي عرفها الجمهور العربي باسم “ديما” من مسلسل “حب للإيجار”.

يذكر أن كيفانش تاتليتوج نال شهرة واسعة في الوطن العربي بعد عرض المسلسل التركي “نور” وبعدها عرض له أكثر من عمل منها “ميرنا وخليل” و”العشق الممنوع” و”عودة مهند” و”ليث ونورا” وآخرها مسلسل “جسور وجميلة” عبر قناة mbc 4.