تراند اليوم : “الشاويش عطية”.. رياض القصبجي أضحك الملايين وأبكاه إسماعيل ياسين- شاهد

عاش الفنان المصري رياض القصبجي مخلصا لفنه وشديد الوفاء لجمهوره، وقدم فنه من أجل رسم الابتسامة على وجوه الجماهير، والغريب أنه أضحك الملايين وبكى كثيرا في أيامه الأخيرة، إذ حاصره المرض وأفسد حياته.

وفي ذكرى ميلاد رياض القصبجي الشهير بشخصية “الشاويش عطية”، والتي تحل الأحد، حيث ولد في 13 سبتمبر/ أيلول 1903، نكشف تفاصيل أيامه الأخيرة وكيف كانت معاناته مع المرض والاحتياج..

لم يحلم القصبجي ذات يوما بالشهرة أو بالوقوف أمام الكاميرا، وشأن كثير من الناس كان يتمنى العمل في وظيفة حكومية يستطيع من خلالها مواجهة ظروف الحياة،

وبالفعل التحق بالعمل كمساري في هيئة السكة الحديد، وكان يشعر بالرضا عن حاله، وبجوار العمل قرر التدريب على رياضة البوكس، وشاءت الظروف أن يشاهده المخرج توجو مزراحي أثناء تصوير فيلم “سلفني 3 جنيه”.

وأسند له مزراحي دورا صغيرا في الفيلم بسبب بنيانه القوي، وأدى دوره بمهارة كبيرة، ومن هنا أحب السينما وقرر تطوير إمكانياته التمثيلية، ولذا التحق بالعمل مع العديد من الفرق المسرحية الناجحة في هذه المرحلة مثل فرقة جورج أبيض، وفرقة على الكسار، وفرقة إسماعيل ياسين.

وتوهج القصبجي فنيا مع إسماعيل ياسين، وشكل هذا الثنائي الموهوب حالة فنية فريدة يصعب أن تسقط من ذاكرة المشاهدين، حيث كان القصبحي بمثابة فاتح شهية في كل أفلام إسماعيل ياسين.

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وقدم القصبجي خلال مسيرته الفنية ما يقرب من 70 فيلما منها “العتبة الخضراء، لوكاندة المفاجآت، صراع في المينا، الآنسة حنفي، عبيد المال، نص الليل، جواهر، إسماعيل ياسين في الطيران، مسمار جحا”.

وفي عام 1960 كشفت الدنيا عن وجهها الكئيب لهذا الفنان الكبير، إذ أصيب بشلل نصفي نتيجة ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، وبات أسيرا لكرسي متحرك، وأنفق القصبجي كل أمواله على العلاج وباءت كل المحاولات بالفشل، وحاصره الفقر والعجز.

وكشفت المحنة للفنان رياض القصبجي معادن كل من حوله، فقد سانده المخرج حسن الإمام وبحث عنه كثيرا ورشحه للعمل في فيلم “الخطايا” لرفع روحه المعنوية لكن تراجع بسبب شدة المرض.

وفي الجانب الآخر كشفت المحنة عن موقف غريب من إسماعيل ياسين، حيث لم يقم بزيارته طوال فترة مرضه ولم يذهب لتقديم واجب العزاء في الشاويش عطية شريك نجاحه الذى توفي في 23 أبريل/ نيسان 1963.

وكشف فتحي رياض القصبجي نجل الفنان الكبير في لقاء تليفزيوني أن والده كان يتألم كثيرا وبكى بسبب موقف إسماعيل ياسين.