مفاجأة غريبة.. براد بيت يستعين بزوج حبيبته للترويج لنبيذه الفاخر

رنا صلاح الدين - كشفت تقارير عن قيام مطعم فى برلين بألمانيا يمتلكه رولاند مارى زوج عارضة الأزياء نيكول بوتورالسكي صديقة براد بيت الجديدة، ببيع منتجات النجم براد بيت من النبيذ الفاخر.

وينتج براد بيت النبيذ الفاخر الذي يحمل اسمه، في مزرعة العنب الخاصة به في فرنسا، حيث يمتلك قصرا هناك اشتراه هو وأنجلينا في عام 2011 مقابل 60 مليون دولار.

براد بيت

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وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نيكول تعيش مع زوجها في علاقة زواج مفتوحة، وهو ما جعلها تستطيع مواعدة نجم هوليوود براد بيت دون قيود زوجية من زوجها رولاند البالغ من العمر 68 عاما.

وأشارت إلى أن رولاند مارى يبيع نبيذ بيت شاتو مرافال فى مطعمه فى برلين بورشاردت، وهو من أفضل أنواع النبيذ المستخرج من مزرعة العنب التى يملكها براد بيت فى فرنسا بقصره هناك.

وكانت بعض التقارير، أكدت أن براد بيت شوهد وهو برفقة حبيبته الجديد نيكول بوتورالسكى، 27 عامًا، في القصر الفرنسي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع هناك.