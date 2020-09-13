يطلب صور عارية من الفتيات.. محمد سامي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منتحل شخصيته

رنا صلاح الدين - تقدم المخرج المصري محمد سامى، اليوم الأحد، ببلاغ إلى النائب العام، ضد مجهول ينتحل شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف في البلاغ أن مجهول يقوم بإنشاء صفحات وهمية تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتحدث مع فتيات راغبات في الدخول إلى عالم الفن ويطلب منهن صورًا عارية حتى يبتزهن بعد ذلك بتلك الصور، ويطلب منهن مبالغ مالية لدخول الوسط الفني.

وقال محامي المخرج، إن موكله فوجئ بتلك الصفحات الوهمية، وانتحال اسمه وصفته للنصب باسمه، مما يضر بسمعة المخرج واسمه وأسرته، وطالب بسرعة القبض على الجناة والتحقيق معهم.

يذكر أن محمد سامي كان قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "البرنس"، وهو من تأليفه وإخراجه، ولعب بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونور اللبنانية، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، ورحاب الجمل، ونجلاء بدر، وصفاء الطوخي، وسلوى عثمان، وغيرهم.