فيديو| أحمد الفيشاوي يستعرض عضلاته في الجيم.. والجمهور: "عاش"

رنا صلاح الدين - وظهر الفيشاوي في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وهو يمارس بعض التمارين الرياضية مستعرضًا لياقته البدنية، معلقًا:"صباح الخير".

وحاز الفيديو إعجاب الكثير من متابعيه،حيث جاءت تعليقاتهم كالتالي:"عاش، صباح النشاط، عاش يافيشاوي يا جامد، ماشاء الله عقبالي".

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على جانب آخر انتهى أحمد الفيشاوي من تصوير أخر مشاهده في فيلم "30 مارس"،رفقة النجمة دينا الشربيني.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار درامي تشويقي، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى.

"30 مارس" من بطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربينى، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة.