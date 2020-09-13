النجمة الهندية هيماني شيفبوري تعلن إصابتها بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - كشف النجمة الهندية هيماني شيفبوري، عن إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد19". وكتبت هيماني تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"لقد أجريت اختبار لكوفيد 19 وظهرت النتيجة إيجابية على أي شخص تواصل معي في الأيام القليلة الماضية لإجراء اختبار". هيماني شيفبوري هيماني شيفبوري، ولدت 24 أكتوبر 1960 في الهند، وشاركت في عددًا من الأفلام أبرزهم "رجوع العاشق المجنون، بلد أجنبي، كوتش كوتش هوتا هي، أحيانًا السعادة وأحيانا الحزن، الحظ والتواصل".

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