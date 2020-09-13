بالصور.. أصالة تروّج لألبومها الجديد "لا تستسلم" بـ 5 إطلالات مختلفة

رنا صلاح الدين - روّجت الفنانة السورية أصالة لألبومها الجديد "لا تستسلم"، بـ 5 إطلالات مختلفة، وذلك على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".
الفنانة السورية تألقت في أول إطلالة بفستان أبيض أنيق، وارتدت قفازات باللون الأحمر في يديها، وجمعتها شعرها للخلف، وتزينت بمكياج قوي.
أما الإطلالة الثانية كانت عبارة عن فستان فضي طويل، فوقه وشاح باللون الأحمر، وجمعت شعرها للخلف مع مكياج كثيف.
وكانت إطلالة اصالة الثالثة بفستان طويل جمع بين اللونين الأبيض والأسود، وجمعت شعرها في ذيل حصان، وظهرت جالسة على كرسة ضخم.
وظهرت الفنانة السورية في إطلالتها الرابعة بفستان أخضر أنيق، ووضعت قبعة سوداء كبيرة على رأسها، مع مكياج قوي.
أما الإطلالة الخامسة فكانت عبارة عن فستان أزرق له ذيل طويل، وجمعت شعرها لأعلى في كعكة كبيرة، وتزينت بمكياج كثيف أبرز ملامحها.
وكشفت أصالة عن سر حذف منشوراتها السابقة على حسابها بموقع انستجرام، حيث أكدت أنها رسمت خطة لألبومها الجديد "لا تستسلم"، لتجعل حسابها مخصصا لكل ما يتعلق بذلك العمل فقط.
وكتبت أصالة عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديده لتسويق ألبومي لاتستسلم، وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانباً".
وأضافت: "كيّ تكون صفحتي مخصّصه لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".
وأوضحت قائلة: "لأنّني لمّ أفصل نفسي وماأشعر على الصّعيد الإنساني، عنّ عملي الّذي يتطلّب بعض التنحّي، والكثير من الحياديّه ..إلّا أنّني لمّ أستطع أنّ أُكمل الخطّه الإعلانيّه".
واستطردت قائلة: "والّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره، وعندي يقين بإنّي بكلّ ماذكرت حتّى الكركبة واللخبطة الّلي بعملهمّ هنّن جزء منّي".
وأتمت بقولها: "قبلتوني متلّ ماأنا وهاد منّ عظيم حظّي،وآخر شي بهالحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجايه لاتستسلم هو بالحقيقه متلّ ماذكرت وبكرّر هو روحي مُتجسّده".
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