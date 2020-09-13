بالصور.. أصالة تروّج لألبومها الجديد "لا تستسلم" بـ 5 إطلالات مختلفة

رنا صلاح الدين - روّجت الفنانة السورية أصالة لألبومها الجديد "لا تستسلم"، بـ 5 إطلالات مختلفة، وذلك على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

الفنانة السورية تألقت في أول إطلالة بفستان أبيض أنيق، وارتدت قفازات باللون الأحمر في يديها، وجمعتها شعرها للخلف، وتزينت بمكياج قوي.

أما الإطلالة الثانية كانت عبارة عن فستان فضي طويل، فوقه وشاح باللون الأحمر، وجمعت شعرها للخلف مع مكياج كثيف.

وكانت إطلالة اصالة الثالثة بفستان طويل جمع بين اللونين الأبيض والأسود، وجمعت شعرها في ذيل حصان، وظهرت جالسة على كرسة ضخم.

وظهرت الفنانة السورية في إطلالتها الرابعة بفستان أخضر أنيق، ووضعت قبعة سوداء كبيرة على رأسها، مع مكياج قوي.

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أما الإطلالة الخامسة فكانت عبارة عن فستان أزرق له ذيل طويل، وجمعت شعرها لأعلى في كعكة كبيرة، وتزينت بمكياج كثيف أبرز ملامحها.

وكشفت أصالة عن سر حذف منشوراتها السابقة على حسابها بموقع انستجرام، حيث أكدت أنها رسمت خطة لألبومها الجديد "لا تستسلم"، لتجعل حسابها مخصصا لكل ما يتعلق بذلك العمل فقط.

وكتبت أصالة عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديده لتسويق ألبومي لاتستسلم، وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانباً".

وأضافت: "كيّ تكون صفحتي مخصّصه لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".

وأوضحت قائلة: "لأنّني لمّ أفصل نفسي وماأشعر على الصّعيد الإنساني، عنّ عملي الّذي يتطلّب بعض التنحّي، والكثير من الحياديّه ..إلّا أنّني لمّ أستطع أنّ أُكمل الخطّه الإعلانيّه".

واستطردت قائلة: "والّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره، وعندي يقين بإنّي بكلّ ماذكرت حتّى الكركبة واللخبطة الّلي بعملهمّ هنّن جزء منّي".

وأتمت بقولها: "قبلتوني متلّ ماأنا وهاد منّ عظيم حظّي،وآخر شي بهالحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجايه لاتستسلم هو بالحقيقه متلّ ماذكرت وبكرّر هو روحي مُتجسّده".