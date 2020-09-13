أعرف حقيقة العلاقة العاطفية بين نجل ويل سميث والنجمة صوفيا ريتشي

رنا صلاح الدين - رصدت عدسات الكاميرات مغني الراب الشاب جادين سميث نجل النجم ويل سميث وهو يستمتع بأمواج البحر على الشاطئ مع الممثلة وعارضة الأزياء صوفيا ريتشى، ما جعل العديد من الشائعات تنطلق بأن هناك علاقة حب بينهما.

وعلق جادين على تلك الشائعات، بإنه لا يهتم بالنظر إلى ما يقال على الإنترنت، مؤكدا أن هناك علاقة صداقة تجمعه بصوفيا منذ 10 سنوات.

وأضاف جادين أنهما أصدقاء ويحبان بعضهما كأصدقاء فقط، وليس أكثر من ذلك.

وظهرت صوفيا في الصور، وهى تجرى مع جادين فى البحر، ثم خرج الثنائى على الشاطئ ليتبادلا أطراف الحديث والاستفادة من أشعة الشمس، وكان بصحبة الثنائى اثنين من اصدقائهما.

وارتدت صوفيا ريتشى مرتديه "مايوه" floral باللونين الوردى والأبيض من تصميم "Frankie" ووصل سعره إلى 157 جنيها إسترلينيا.