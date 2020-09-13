القاهرة - لايف ستايل
كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن شروطها لتقديم عروض مسرحية، بعد تألقها في السينما والدراما، خلال السنين الماضية، موضحة في لقائها مع برنامج “Et بالعربي”: “قليل لما بسهر في عزومة أو في حفل، بحب أروح بيتي اتفرج على فيلم اسهر مع بناتي، بحب حياتي عايزة حياتي، ممكن يبقى عرض استعراضي في رقص وغناء، أو شو مصروف عليه كويس في إبهار”.
وتواصل رانيا يوسف تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من “الآنسة فرح”، وهو مأخوذ عن فورمات أمريكي وتحديدًا من المسلسل الشهير “Jane The Virgin”، الذي طرح عام 2016، ودارت أحداث “الآنسة فرح” حول فتاة تعيش مع والدتها وجدتها، وتنقلب حياتهم رأسًا على عقب فور تلقيحها صناعيًا بالخطأ.
وضم الموسم الأول العديد من الفنانين منهم رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، جيلان علاء وآخرون، والعمل من إخراج أحمد الجندي، ويستكمل العمل في باقي الأجزاء المخرج وائل فرج
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كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف تشترط وجود "الرقص والغناء" لتقديم عروض مسرحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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