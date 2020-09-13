شكرا لقرائتكم خبر عن كاتي بيرى تتخفى فى أول ظهور لها بعد الولادة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت النجمة العالمية كاتي بيري طفلتها الأولى ، ديزي دوف ، من خطيبها أورلاندو بلوم ، 43 عامًا ، أواخر الشهر الماضي، وشوهدت كاتي بيري للمرة الأولى منذ ولادتها أمس حيث كانت تتجول لشراء بعض المستلزمات بينما في سانتا باربرا، وأخفت نجمة البوب ​​البالغة من العمر 35 عامًا جسدها بعد الولادة حيث ارتدت فستان أخضر متوسط ​​الطول على الطراز البوهيمي كان مغطى بتطريز وردي، كما اخفت النجمة وجها من خلال "كاب" خوص، ولم تتخلي عن ارتداء قناع الوجه لحماية نفسها من الإصابة بفيروس كورونا خاصة وان مناعتها بعد الحمل اضعف من الشخص الطبيعي.



اول ظهور لكاتي بيري بعد الولادة



اول ظهور لكاتي بيري بعد الولادة



اول ظهور لكاتي بيري بعد الولادة



اول ظهور لكاتي بيري بعد الولادة



اول ظهور لكاتي بيري بعد الولادة

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وتخطط النجمة العالمية كاتى بيرى لإصدار فيلم وثائقى يشمل العديد من الجوانب و المحطات "المثيرة" من حياتها وذلك على خطى صديقتها النجمة العالمية تايلور سويفت ، و هو الخبر الذى تناقلته العديد من المواقع الفنية الشهيرة وأسعد قطاعا كبيرا من محبيها وعشاقها.

وكانت قد كشفت المغنية التى أطلقت مؤخرا ألبومها الخامس "Smile" ، أنها كانت تقوم بتجميع لقطات منذ فترة تواجدها فى الاستوديو إضافة الى لقطات من حفلاتها ، وذلك منذ إصدار ألبومها السابق "Witness".

وقالت كاتى بيرى لصحيفة ديلى ستار: "فى البداية كانت هناك فكرة حول طرح عمل يوثق بعض الاحداث ، ولكن مع مرور الوقت تصبح القصة أكثر جاذبية " ، و استكملت كاتى كلامها مؤكده أن لديها لقطات لا تصدق وهى دائما تقوم بتوثيق اللحظات " .

واعترفت كاتى بيرى أنها استلهمت فكرة الفيلم الوثائقى من " Miss Americana " و هو الفيلم الوثائقى المذهل لتايلور سويفت الذى عرض إلى Netflix فى وقت سابق من هذا العام.