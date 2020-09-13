شكرا لقرائتكم خبر عن سلمي حايك تستعيد ذكرياتها مع الطبيعة تزامناً مع حرائق كاليفورنيا .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية سلمي حايك، متابعيها وجمهورها، بصورة لها من إحدى مغامراتها الاستكشافية في الطبيعة فوق أحد الجبال الشاهقة، تزامناً مع حرائق الغابات التي تشهدها ولاية كاليفورنيا وولاية أوريجون في أمريكا، للدعوة لتوقف تلك الكارثة التي تسببت في تدمير عدد كبير من الأشجار وتهجير الحيوانات، وظهرت حايك صاحبة الـ 54 عاماً، في الصورة التي نشرتها منذ قليل عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي تخوض إحدى رحلاتها الاستكشافية في الطبيعة فوق أحدي الجبال، وطالبت بالدعاء لتوقف الحرائق الضخمة في كاليفورنيا وواشنطن.

وفى نفس السياق، أعلن مسؤولون فى ولاية أوريجون الأمريكية اليوم الأحد، أن حرائق الغابات فى الولاية خلفت دمارا كبيرا بعد أن غطت النيران مساحات شاسعة منها، بحسب موقع الحرة الأمريكية.

والتقطت وكالة ناسا الأمريكية، صورة من الفضاء للدخان المتصاعد من الغابات الأمريكية المحترقة، من مسافة تقارب المليون ميل.

وقد نشر موقع "سبايس"، الصور التى التقطتها كاميرا "EPIC"، اختصارا لـ "كاميرا تصوير الأرض متعددة الألوان"، يوم 9 سبتمبر، حيث ظهر الدخان المتصاعد من الأرض إلى السماء.

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سلمى حايك

ويظهر من الصور دخان كثيف تتراوح درجة ألوانه من الرمادى إلى البني، فوق المحيط الهادئ، غرب الولايات المتحدة.

وتشهد السواحل الغربية للولايات المتحدة، منذ أيام، عشرات الحرائق تتوزع قرب الحدود مع كندا والمكسيك وفى ولايات واشنطن وأوريغون وكاليفورنيا، تمددّت جراء الجفاف المزمن الذى تعانى منه المنطقة وهبوب رياح قوية.

وتتهيّأ السلطات فى ولايات الغرب الأميركى لـ"حصيلة كبيرة للوفيات" الناجمة عن الحرائق التى اجتاحت الساحل الغربى للولايات المتحدة، فى وقت أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن زيارة للمنطقة، الاثنين، فى خضم حملة انتخابية يشكل التغير المناخى أحد أبرز عناوينها.

وأتت الحرائق إلى حد الآن على 1.2 مليون هكتار من الأراضى فى كاليفورنيا، وهو رقم قياسى سنوى يقارب حجم ولاية كونيتيكت.

ويعّول رجال الإطفاء الذين يعملون على مكافحة هذه الحرائق والبالغ عددهم أكثر من 20 ألفا على انخفاض مرتقب لدرجات الحرارة وارتفاع الرطوبة للاستفادة من قسط من الراحة، فى نهاية الأسبوع، وتم تأكيد 16 وفاة، هذا الأسبوع، مع تدمير مساحات شاسعة من الأراضي.