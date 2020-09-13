شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج على رجب يرحل قبل مشاهدة آخر أفلامه بعد غياب 8 سنوات عن السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا أمس السبت المخرج السينمائى على رجب، بعد تعرضه لأزمة صحية جعلته يلفظ أنفاسه الأخيرة، ويعد على رجب من أبرز المخرجين السينمائيين فى فترة الألفية اذ قدم العديد من الأفلام الكوميدية الناجحة حيث كانت بدايته كمخرج من خلال فيلم "شجيع السيما" مع أحمد آدم، وقدم بعدها فيلم "الوردة الحمراء" مع طارق علام وغادة عبد الرازق وعلا غانم.



المخرج على رجب

وانطلق على رجب بعد ذلك ليقدم أفلام "صايع بحر" بطولة أحمد حلمى وياسمين عبد العزيز، و"خالتى فرنسا" بطولة عبلة كامل ومنى زكى، و"سيد العاطفى" بطولة عبلة كامل وتامر حسنى ونور وزينة، و"كركر" بطولة محمد سعد وياسمين عبد العزيز، و"بطلية العايمة" بطولة عبلة كامل، وابتعد 4 سنوات حتى قدم فيلم "ركلام" بطولة غادة عبد الرازق عام 2012.



على رجب

وعلى مدار الـ 8 سنوات الماضية اختفى على رجب عن الساحة الفنية حتى عاد ليقدم فيلم بعنوان "ويزو سكول" بطولة نجمة "مسرح مصر" الفنانة ويزو وهو الفيلم الذى تعرض لازمات انتاجية كبيرة جعلته لم يخرج إلى النور حتى الآن، ليرحل على رجب دون أن يشاهد آخر أفلامه التى عاد بها إلى السينما بعد غياب 8 سنوات كاملة.



على رجب وويزو من فيلم ويزو سكول

وتوفى على رجب بعدما كان فى طريقه إلى منزل الشاعر أحمد شتا حيث شعر بتعب شديد أثناء استقلاله تاكسي متجها إلى الشاعر الغنائى، حيث أنه تم نقله إلى المستشفى وأجرى بعض الفحوصات عاد بعدها إلى بيته ليلقى ربه ويودع دنيانا، وتم تشييع جثمانه من المسجد الكبير بالمنيل بعد صلاة العشاء ودفن فى الاسكندرية مسقط رأسه.