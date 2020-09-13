أكرم فريد يتعرض للسرقة للمرة الثانية من مافيا الدراجات البخارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض المخرج أكرم فريد للسرقة بالإكراه عن طريق مافيا الدراجات البخارية للمرة الثانية وبنفس الطريقة حيث قام أشخاص مجهولون يركبون موتوسيكل بدون لوحات معدنية فى شارع البطل أحمد عبد العزيز، بخطف تليفونه المحمول وهو يتحدث فيه، وقام بتحرير محضر بقسم الشرطة وبعد فترة من الزمن تكرر نفس السيناريو معه وتم خطف شنطة يده وبها كل أوراقه لكن هذه المرة حاول مقاومة البلطجية إلا أنه تعرض للإصابة فى يده وفروا هاربين بعد أن نجحوا فى اختطاف الحقيبة.
وصرح لـ"الخليج 365" قائلا: أستعجب من تكرار تلك الحادثة معى مرتين فى منطقة المهندسين وفى وقت الذروة وأناشد رجال الشرطة باتخاذ التدابير للقبض على هؤلاء اللصوص لما يمثلونه من خطر على المواطنين.
يشار إلى أن أكرم فريد يصور حالياً فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربينى ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وأخرون.
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