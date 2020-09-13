شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر ينعى نجم كرة القدم العراقية السابق ناظم شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم الكبير كاظم الساهر، ناظم شاكر، نجم كرة القدم العراقى السابق، بعد دخوله في غيبوبة الخميس الماضى بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 مؤخرا، وغادر دنيانا الجمعة الماضية، وقال كاظم فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"ببالغ الأسى و الحزن نتقدم بأحر التعازي و أصدق المواساة إلى الشعب العراقي بوفاة النجم الدولي السابق و المدرب ناظم شاكر، إنّا لله و إنّا إليه راجعون".



كاظم الساهر

وتم نقل شاكر منذ أكثر من أسبوعين إلى أحد مستشفيات أربيل للعلاج نتيجة تدهور حالته الصحية، ويعد شاكر أحد أعمدة منتخب أسود الرافدين، في حقبة الثمانينيات وأحد رموز كرة القدم في المنطقة خصوصا على مستوى بطولات كأس الخليج.

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وبدأ ناظم شاكر مسيرته الكروية في عام 1975، ولعب لفرق العمال والقوة الجوية والسلام، ولعب مع منتخب العراق في نهائيات كأس العالم 1986 بالمكسيك.

واعتزل نجم الكرة العراقية اللعب فى عام 1988 متأثرا بسبب الإصابة، وقام بتدريب العديد من الأندية العراقية، الأردنية والإماراتية.

ويعد ناظم شاكر ثالث نجم كروي يفارق الحياة بسبب فيروس كورونا، بعد رحيل النجمين أحمد راضي وعلى هادي.