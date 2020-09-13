شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يمارس تدريبات من داخل الجيم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه عبر حسابه على موقع انستجرام، بفيديو يقوم خلاله بتمرينات قاسية من داخل الجيم، مثلما ظهر خلاله اثناء ممارسته أكثر من تدريب مختلف بمنتهى القوة، وعلق عليه بكتابة : صباح الخير، في إشارة إلى بداية يومه بتلك الطريقة.



احمد الفيشاوى اثناء تدريبه

تلك ليست المرة الأولي الذى يمارس فيها الفيشاوي تمرينات رياضية بهذا الشكل، حيث سبق ونشر فيديو له قبل يومين استعرض به لياقته البدنية خلال أداء تدريبات شاقة فى صالة الجيم، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".



احمد الفيشاوى

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من ناحية أخرى ظهر الفنان أحمد الفيشاوى فى أحدث فيديو من كواليس أغنيته الجديدة "نمبر 2"، والذى يستعد لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، حيث كشف عن كواليس الأغنية من داخل الاستوديو الذى سيطر عليها نغمات المزمار البلدي، وعلق عليه بكتابة "قريباً نمبر 2".