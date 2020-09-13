تامر فرج يحتفل بوضع صورته على أفيش لأول مرة: أحلى هدية في عيد ميلادي

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري تامر فرج بوضع صورته على أفيش لأول مرة، وذلك من خلال أفيش مسلسل "الآنسة فرح".

تامر فرج عبر عن سعادته الشديدة خاصة أنه تم وضع صورته على أفيش لأول مرة تزامنا مع يوم عيد ميلاده، ونشر صورة الأفيش، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "#الانسه_فرح أحلى هدية فى عيد ميلادي النهاردة قدموهالي #MBC و #Shahid (من غير ما ياخدوا بالهم ????) انى لأول مره تتحط صورتى على أفيش مسلسل بشكل لائق".

وأضاف: "كنت بتأثر نفسيا.. شوية.. فى كل المسلسلات اللى عملتها لما كنت بحس بعدم التقدير من عدم وجودي على الأفيشات والتنويهات لكن الحمدلله كان تقدير الجمهور بيعوضنى.. والنهارده وأنا بتم ٤٥ سنة الآنسه فرح عوضتني برضه.. انتظرونا فى الجزء التاني قريبا فى شهر نوفمبر إن شاءالله على شاهد وعلى ام بى سى ٤".

ومسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وتامر فرج، وعارفة عبدالرسول، وغيرهم.