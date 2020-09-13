للمرة الأولى.. الكشف عن أسباب تأجيل طرح فيلم "Wonder Woman 1984"

رنا صلاح الدين - أعلنت شركة وارنر بروس المنتجة للفيلم المنتظر Wonder Woman 1984، بطولة النجمة جال جادوت، طرحه في أعياد الكريسماس في نهاية العام الجاري.

وكان من المقرر عرض الفيلم فى أكتوبر المقبل بدور العرض السينمائى، بعد أن تم تأجيله مرتين بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

وكشفت تقارير هوليودية، أن التأجيل المتكرر يرجع إلى استمرار خوف الشركات المنتجة من طرح الأعمال في تلك الفترة المتخبطة في سوق صناعة السينما.

وطرحت وارنر بروس المنتجة التريلر الثاني والأخير للفيلم قبل عرضه بأسابيع قليلة فى عدد من السينمات بمختلف دول العالم، وسرعان ما شهد التريلر عدد مشاهدات ضخمة خلال وقت قصير.

الجدير بالذكر، أن الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، نجح فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.