رنا صلاح الدين - أعلنت شركة وارنر بروس المنتجة للفيلم المنتظر Wonder Woman 1984، بطولة النجمة جال جادوت، طرحه في أعياد الكريسماس في نهاية العام الجاري.
وكان من المقرر عرض الفيلم فى أكتوبر المقبل بدور العرض السينمائى، بعد أن تم تأجيله مرتين بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.
وكشفت تقارير هوليودية، أن التأجيل المتكرر يرجع إلى استمرار خوف الشركات المنتجة من طرح الأعمال في تلك الفترة المتخبطة في سوق صناعة السينما.
وطرحت وارنر بروس المنتجة التريلر الثاني والأخير للفيلم قبل عرضه بأسابيع قليلة فى عدد من السينمات بمختلف دول العالم، وسرعان ما شهد التريلر عدد مشاهدات ضخمة خلال وقت قصير.
الجدير بالذكر، أن الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، نجح فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى.. الكشف عن أسباب تأجيل طرح فيلم "Wonder Woman 1984" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.