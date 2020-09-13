كم بلغ ثمن إطلالة هند صبري في أحدث ظهور لها؟

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة التونسية هند صبري جمهورها بصورة حديثة لها، من عمل دعائي ترويجي لأحد الهواتف الذكية.
الفنانة التونسية ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، مرتدية سترة باللون الوردي من توقيع Alexander McQueen، ويبلغ سعرها 1596 دولاراً أميركياً.
وأكملت إطلالتها بمجوهرات من Indira Jewelry، وتزينت بمكياج ترابي هادئ، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها في تسريحة شعر بسيطة.
يذكر أن الفنانة التونسية هند صبري تقوم حاليا بتصوير دورها في مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة الفنان أحمد عز، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، حيث كان مقررا عرضه في شهر رمضان الماضي لكنه تأجل نظرا لظروف فيروس "كورونا".
كما تشارك هند في فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ومن المقرر عرضه في عيد الأضحى القادم.
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