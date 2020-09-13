أخيرا.. كشف سر وفاة النجمة نايا ريفيرا بعد غرقها في بحيرة بيرو

رنا صلاح الدين - مازال الحديث يدور عن السبب الرئيسي، وراء غرق الممثلة نايا ريفيرا وذلك بعد صدور تقرير تشريح الجثمان بشكل رسمى.

وتوفيت نايا ريفيرا قبل ثلاثة أشهر، بعد العثور على جثتها في بحيرة بيرو، خلال قضائها عطلة رفقة نجلها الوحيد.

وكشف موقع "جاست جيرد" السبب وراء غرق الممثلة نايا ريفيرا، مؤكدا أنها لديها تاريخ مع ما يعرف بدوار البحر وأن تأثيره يزداد خطورة مع وجودها فى الماء.

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وأوضحت أن دوار البحر كان يصل معها إلى حد التقيؤ، وأنها كانت تسيطر بتناول أدوية للحد من تأثير الدوار عليها.

وأشارت إلى أن نايا كانت بصحبة ابنها على قارب وقاما بالعد من واحد إلى ثلاثة قبل القفز فى ماء البحيرة، إلا أنها بمجرد قفزها مع ابنها قامت بمساعدته للعودة مرة أخرى للقارب.

وأكدت عن تفاصيل الحادثة، أن نايا ريفيرا بدأت تصرخ وتطلب النجدة إلى أن اختفت فى الماء.