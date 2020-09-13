هبة الأباصيري تكشف عن مواصفات فتى أحلامها: عايزاه أرجل مني

رنا صلاح الدين - كشفت الإعلامية المصرية هبة الأباصيري أن هناك الكثير من الأشخاص يعجبون بها، ولكن لا يملكون الشجاعة للاعتراف لها بهذا الإعجاب.

وتابعت، خلال استضافتها في برنامج "بنت البلد" تقديم الفنانة نشوى مصطفى، على قناة "المحور": "اكتشفت مؤخرًا أن في ناس كتيرة معجبين بيا، وخايفين يصرحوا بالإعجاب ده ليا".

وأضافت: "بيخافوا أنهم يتكلموا ويعبروا عن حبهم، في ناس بتخاف منى حتى بعيد عن موضوع الارتباط، ومش بيعرفوني كويس غير بعد مواقف كتيرة ما بينا".

وعن مواصفات فتى أحلامها، قالت: "عايزاه أرجل مني صعبة دي؟ ويراعي ربنا وصادق في مشاعره"، لافتة إلى أنها كانت متزوجة من قبل، ولكنها انفصلت عن زوجها ولديها منه بنتين.

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وكانت الإعلامية المصرية هبة الأباصيري قد كشفت مؤخرا عن تعرض إحدى ابنتيها لإصابة شديدة في ساقها.

هبة الأباصيري نشرت صورة، على حسابها بموقع "انستجرام"، كشفت عن حجم إصابة ابنتها، حيث وضعت ساقها في جبيرة، بينما استندت على "عكازين" لتستطيع المشي.

الإعلامية المصرية علقت على الصورة، بقولها: "بنتي.. الحمد لله.. قدر ولطف".