نانسي عجرم تروج لحفلها المقبل على "تيك توك"

رنا صلاح الدين - روجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لحفلها الغنائي المقبل، المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 18سبتمبر الجاري، عبر تطبيق "تيك توك".
ونشرت نانسي، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ظهرت رفقة المخرج المساعد للحفل، وعلقت عليه قائلة:"18-9-2020.. أحفظ التاريخ".
وتشدو نانسي باقة متنوعة من أغانيها التي يحبها جمهورها من بينها "قلبي يا قلبي، بدنا نولع الجو، خمسة فرفشة، ومعاك، بالصدفة، حاسة بيك، عم بتعلق فيك، الحب زي الوتر"، وغيرها من الأغاني.
واستطاعت أن تكسر نانسي عجرم، حاجز الـ 100 مليون استماع عبر تطبيق "سبوتيفاي" العالمي لتصبح أول عربية تصل إلى هذا الرقم.
على جانب آخر تستعد الفنانة نانسي عجرم، لطرح أغنية خليجية جديدة خاصة بعد نجاحها في هذه اللهجة من قبل.
ويتجدد التعاون بين الشاعر السعودي أحمد علوي ونانسي عجرم بعدما قدما سويًا أغنية"بالراحة" منذ 6 سنوات.
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