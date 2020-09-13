فن ومشاهير

مصطفى درويش يسخر من الشائعات: هنفخ حواجبي

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رنا صلاح الدين - سخر الفنان المصري مصطفى درويش من الشائعات التي تطارده، ونشر بعض منها على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك".

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وكانت أحد هذه الشائعات هي خضوعه لعمليات تجميل كثيرة بوجهها، فسخر منها قائلا: "نافخ شفايفي ومصغر مناخيري ومبيض سناني

ينفع كده طيب، طب شوفو صوري طول عمري موجوده هتعرفوا، أنا هنفخ حواجبي كمان بقى".

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كما سخر من الشائعة التي تفيد بأنه متزوج ولديه طفلين، حيث كتب: "متجوز وعندى ولدين يااااه الحمد لله ولادي فين عايز أشوفهم وحشونى، ابعتهملي والنبي من عندك، الهبد ماله شديد ليه كده".

e812012b60.jpgمصطفى درويش

يذكر أن الفنان المصري مصطفى درويش قد شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسلين أولهما مسلسل"بـ 100 وش" بطولة آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي ‏وشريف ‏دسوقي، وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.

أما المسلسل الثاني هو مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحةن وعبير صبري، وجومانا مراد، وبيومي فؤاد، وخالد أنور وهنادي مهنى، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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