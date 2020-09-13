مصطفى درويش يسخر من الشائعات: هنفخ حواجبي

رنا صلاح الدين - سخر الفنان المصري مصطفى درويش من الشائعات التي تطارده، ونشر بعض منها على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك".

مصطفى درويش

وكانت أحد هذه الشائعات هي خضوعه لعمليات تجميل كثيرة بوجهها، فسخر منها قائلا: "نافخ شفايفي ومصغر مناخيري ومبيض سناني

ينفع كده طيب، طب شوفو صوري طول عمري موجوده هتعرفوا، أنا هنفخ حواجبي كمان بقى".

مصطفى درويش

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كما سخر من الشائعة التي تفيد بأنه متزوج ولديه طفلين، حيث كتب: "متجوز وعندى ولدين يااااه الحمد لله ولادي فين عايز أشوفهم وحشونى، ابعتهملي والنبي من عندك، الهبد ماله شديد ليه كده".

مصطفى درويش

يذكر أن الفنان المصري مصطفى درويش قد شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسلين أولهما مسلسل"بـ 100 وش" بطولة آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي ‏وشريف ‏دسوقي، وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.

أما المسلسل الثاني هو مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحةن وعبير صبري، وجومانا مراد، وبيومي فؤاد، وخالد أنور وهنادي مهنى، وإخراج سامح عبدالعزيز.