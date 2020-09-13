خالد النبوي يحتفل بعيد ميلاده.. ويوجه رسالة شكر لهؤلاء.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري خالد النبوي بعيد ميلاده، أمس السبت، والذي وافق يوم 12 سبتمبر.

خالد النبوي نشر صورة من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، والتي ظهر فيها وهو يمسك ببالونات ملونة، فيما كتب على الحائط خلفه: "Happy birthday".

الفنان المصري وجه رسالة شكر لأهله واصدقائه وجمهوره، والذين وجهوا له التهاني بعيد ميلاده، حيث كتب: "شاكر و ممتن لعيلتي و اصدقائي و الجمهور العزيز على كل دعواتكم الجميلة، بسببكم قضيت يوم حلو جداً، و بتمنى السعادة و النجاح لكل الناس".

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يذكر أن الممثل السوري يزن السيد قد هاجم مؤخرا النجم خالد النبوي، مؤكدًا أنه مغرور، وذلك خلال تعامله معه في مسلسل "ممالك النار".

وقال يزن، خلال لقائه مع هشام حداد مقدم برنامج "راحت علينا":"حدثت مشكلة بيني وبين خالد النبوي أثناء تصوير ممالك النار، وفوجئت أكثر من مرة بأن النبوي يتدخل ويعدل في السيناريو".

وأضاف:"في مرة وقفلنا التصوير ساعة، وبيتعامل بغرور مع الناس، ومش بيسلم على حد".

وتابع حديثه قائلًا:"نجوم سوريا ولبنان لم يفعلوا ذلك إطلاقًا.. أخلاقنا أحسن من الفنانين المصريين بكتير، نجوم سوريا مش بيتعاملوا بالطريقة دي إطلاقًا".