تعرف على موعد عرض الجزء الثانى من مسلسل "عروس بيروت"

رنا صلاح الدين - قررت الشركة المنتجة للمسلسل اللبناني "عروس بيروت"، بطولة الفنان ظافر العابدين وكارمن بصيبص، عرض الجزء الثاني بدايةشهر أكتوبر المقبل.

ويأتي الجزء الثاني بعدما حقق الجزء الأول من المسلسل نجاحاً كبيراً، حيث أنه تناول عدة قضايا أبرزها قضية "الزواج" وتدخل الأهل في اختيارات أولادهم.

ومسلسل "عروس بيروت، هو النسخة العربية من المسلسل التركى "عروس إسطنبول"، وهو من تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وكارمن بصيبص، وشمعون،وومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، وجاد أبوعلي، ومرام علي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وفايق عرقسوسي، ولينا حوارنة، وسامي أبوحمدان، جينيفر عازار.

ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان ظافر العابدين في بطولة الفيلم السينمائي الجديد "العنكبوت" بجوار النجمين أحمد السقا ومنى زكي، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.