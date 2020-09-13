بعد 24 عاما.. اتهام النجم كيفين سبيسي بالاعتداء الجنسي على شاب

رنا صلاح الدين - رفع الممثل أنتوني راب وشخص آخر لم يكشف عن هويته دعوى قضائية ضد الممثل كيفين سبيسي، بتهمتي الاعتداء والضرب خلال العقد الثامن من القرن الماضي، عندما كانا تحت سن الـ 18 عاما.

وأقيمت الدعوى المدنية في محكمة ولاية نيويورك بمانهاتن، وتأتي تلك الشكوى في خضم حركة "مي تو" ضد التحرش الجنسي من أصحاب النفوذ.

واتهم راب في أكتوبر 2017، خلال مقابلة مع موقع "باز فيد"، سبيسي بسوء السلوك الجنسي في الحادثة نفسها التي وقعت عام 1986، أي قبل 34 عاما، قائلا: "سبيسي حاول إغواءه".

ورفض سبيسي التعليق على الحادثة، رغم اعتزله إلى حد كبير الحياة العامة بعد تألقه في أفلام مثل "أمريكان بيوتي" على الاتهام الجديد.

وقال سبيسي في عام 2017 إنه لا يتذكر اللقاء الذي وصفه راب، مؤكدا: "إذا كنت قد تصرفت حينها كما يصف، فأنا مدين له بأصدق اعتذار عما كان يمكن أن يكون سلوكا غير لائق نتيجة الإفراط في الشراب".