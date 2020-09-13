فيديو| على أغنية "بنت الجيران".. هالة صدقي تستمتع بالبحر مع ابنتها

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة هالة صدقي، جمهورها بفيديو جديد ظهرت من خلالها وهي تستمتع بإجازتها الصيفية مع ابنتها في البحر، على أنغام الأغنية الشهيرة "بنت الجيران"، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال.

ونشرت هالة، الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، واستطاع أن ينال إعجاب الكثير من متابعيها، معلقة قائلة:" يا ملاكي تروح حياتي فداكي".

على جانب آخر عرض للفنانة هالة صدقي، مسلسل "ليه لأ"، عبر منصة شاهد vip، وهو أولى بطولات الفنانة أمينة خليل المطلقة.

المسلسل مكون من 15 حلقة، وشارك في العمل كل من محمد الشرنوبي وشيرين رضا وهاني عادل ومريم الخشت وعمر السعيد، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف.