صور| على خطى تامر حسني.. أحمد سعد يجري عملية تجميل لتغيير شكله

رنا صلاح الدين - يبدو أن الفنان أحمد سعد، يسير على نهج النجم تامر حسني، بعد خضوعه لعملية تجميل من أجل تغيير شكل الفك، والذي يعتبر أو يطلق عليه نحت الوجه مع الفيلر.

وظهر سعد في الصور التي نشرتها عيادة التجميل عبر صفحتها الشخصية بشكل مختلف على طريقة "قبل وبعد"، حيث ظهر وجهه بشكل أعرض من الناحية السفلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور أحمد سعد الجديدة ولاحظ الكثير التغيير الذي حدث، وعبر البعض عن انتقاده، وجاءت تعليقات أغلبهم كالتالي:"مكنتش مستهلة يعني، الكل صار يعمل تكساس".

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احمد سعد

وكانت قد أثارت صورة حديثة للفنان تامر حسني حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما لاحظوا تغير ملامح الفنان بشكل كبير.

وظهر تامر في الصورة بجسد نحيف، كما بدا بوجه منحوت بشكل ملحوظ مما غير ملامحه، وهو ما دفع عدد كبير من النشطاء لاتهامه بالخضوع لعملية تجميل أخرى.