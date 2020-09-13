كاظم الساهر احتفل بعيد ميلاده الـ63 وكشف صورة تعود الى عام 1975

متابعة بتجـــــــــــــرد: شارك بدر السامرائي ابن شقيقة الفنان العراقي كاظم الساهر عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، صورة نادرة لـ”القيصر” باللونين الأبيض والأسود تم التقطاتها قبل 45 عاماً.

وعّلق السامرائي على الصورة التي يعود تاريخها إلى يوم 15 تشرين الأول (اكتوبر) عام 1975: “كل عام وأنت بصحة وخير”.

ونشرت الصفحات الرسمية لـ”القيصر” على الـ”سوشيال ميديا”، مقطع فيديو من حفل يغني الجمهور للساهر “هابي بيرث تو يو.. سنة حلوة يا كاظم.. سنة حلوة يا جميل”.

ويواصل الساهر التحضيرات الخاصة بمجموعته الغنائية المقبلة، ومن أبرز أغاني ألبومه الجديد “يا وفية”، من ألحان كاظم، وتوزيع الموسيقي يحيى الموجي، علماً ان اخر ما طرحه كان اغنية “آه وأهين” في عيد الحب الماضي، وهي من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات كاظم الساهر نفسه.