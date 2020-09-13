رحيل مبتكر موسيقى الريغي عن 77 عامًا

متابعة بتجـــــــــــرد: وافت المنية اسطورة غناء لون الـ”ريغي” الجامايكي توتس هيبرت عن عمر ناهز 77 عاماً، في أحد مستشفيات العاصمة كينغستون، بعد اصابته بأزمة رئوية حادة أدخلته في غيبوبة اصطناعية من اجل السيطرة عليها.

ونعت فرقة “توتس أند ذي ميتالز” الرحل عبر حساباتها على صفحات التواصل الاجتماعي، في منشور جاء فيه:”ننعى إليكم بمزيد من اللوعة وفاة فريديريك ناثانيال توتس هيبرت هذا المساء محاطاً بعائلته، في مستشفى وست إنديز الجامعي في كينغستون جامايكا”.

ويُنسب إلى توتس هيبرت أنه من ابتكر موسيقى الـ”ريغي” في أغنية له عام 1968 بعنوان “دو ذا ريغي”.

ونعى سارع زيغي ابن الغني الجامايكي الشهير بوب مارلي هيبرت قائلاً في حسابه على موقع “تويتر”: “تحدثت معه قبل أسابيع قليلة وأخبرته كم أحبه”.

وأضاف: “روحه معنا وموسيقاه تنبض بالحياة ولن أنساه أبدًا”.