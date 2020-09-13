القضاء المصري يصدر قراره بحق حياة الفهد

متابعة بتجــــــــــــرد: رفضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري قبول دعوى إدراج اسم الفنانة الكويتية حياة الفهد على لائحة الممنوعين من دخول مصر، والتي اتهمتها بالإساءة الى العمالة المصرية في الكويت.

وجاء قرار القضاء المصري في الدعوى المقدمة من المحامي سمير صبري الذي طالب بمنع دخول الفهد الى مصر، بسبب تصريحاتها في مداخلة هاتفية خلال برنامج “أزمة وتعدى”، متهماً اياها بالمطالبة بطرد الوافدين وعدم علاجهم من فيروس كورونا.

وقالت الفهد في حينه: “إحنا تعبنا، إحنا ليش نبتيلى فيهم، حرام تعبنا، والكويت ما تتحمل كل هذا”.

ونفت الفهد الاتهامات ضدها: “نحن أكثر دولة بها جنسيات من مختلف أنحاء العالم .. ويوجد بها عمالة خارج إطار القانون، يعملون على إدخالهم ما يعرفون بتجار الإقامات ممن يضرون الوطن”، وفق قولها خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”،الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية.