يحيى الفخراني يعود لدراما رمضان بـ"نجيب زاهي زركش"

أعلن الكاتب والسيناريست المصري عبدالرحيم كمال، عودته للتعاون مع الممثل يحيى الفخراني والمخرج شادي الفخراني في رمضان المقبل بمسلسل "نجيب زاهي زركش".

وأكد كمال أن المسلسل سيكون عملا اجتماعيا كوميديا يتحدث عن علاقة أب بأبنائه وسيشارك في بطولة العمل كل من أنوشكا وكريم عفيفي ورامز أمير وإسلام إبراهيم وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولى كضيفة شرف، بحسب مواقع محلية.

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ويمثل المسلسل التعاون الخامس بين كمال والفخراني والرابع بينه وبين يحيى وشادي الفخراني بعد "لهفة" و"الخواجة عبد القادر" و"ونوس"، بينما كان مسلسل "شيخ العرب همام" من إخراج حسني صالح، وهناك احتمال أن يتم تغيير اسم المسلسل خلال الفترات المتقدمة من التصوير.

ويعود يحيى الفخراني لدراما رمضان من جديد بعد غيابه عن الساحة لمدة 3 أعوام، بعد أن قدم مسلسل "بالحجم العائلي" في رمضان 2018، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل في أولى تجاربها بالتلفزيون، وبطولة يحيى الفخرانى وميرفت أمين ويسرا اللوزي وأحمد مجدي وندا موسى وركين سعد وكارولين خليل وعمر حسن يوسف وشيماء سيف وأحمد كرارة ومحمد مهران وديانا هشام وآخرين.

يذكر أن آخر أفلام الفخراني فيلم "مبروك وبلبل" مع دلال عبد العزيز العام 1998، ودارت أحداثه حول "مبروك" الذي يعاني من تأخر عقلي، ويلتقي جارته بالصدفة في القاهرة، وتنشأ بينهما قصة حب من نوع خاص.