شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان يعود لاستئناف نشاطه بعد تعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب تعافيه من فيروس كورونا الذى أصابه قبل أسابيع قليلة، عاد النجم الهندى الكبير أميتاب باتشان، لاستئناف نشاطه مرة أخرى، حيث نشر صورة عبر حسابه، وعلق عليها قائلا: "العمل هو جوهر وإكسير الحياة"، حيث سبق وأعلن أنه سيبدأ تصوير الموسم الجديد من برنامج "من سيربح المليون"، وكان النجم الهندى الكبير وجه رسالة إلى جمهوره بعد مشاركته صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث نشر صورة له معلقا عليها: "كن آمنا.. توخى الحذر.. العمل مستمر كما يجب".



أميتاب باتشان

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وفي وقت سابق، شارك النجم العالمي أميتاب باتشان، متابعيه وجمهوره، بصورة ساخرة جديدة وهو يركل فيروس كورونا بقدميه، بعد تعافيه من إصابته بالفيروس القاتل.

وأعلن النجم العالمى أميتاب باتشان، منذ فترة، عن شفائه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كتب فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لقد أجريت اختبار فيروس كورونا "كوفيد 19" والنتيجة سلبية.. وعدت إلى المنزل لمواصلة الحجر الصحى.. بفضل الله سبحانه وتعالى، ودعاء الأقارب والأعزاء والأصدقاء والمعجبين.. والعناية الممتازة".