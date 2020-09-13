تراند اليوم : "أكشاي" نجم بوليود: أشرب بول البقر يوميًا

كشف نجم بوليوود، الممثل أكشاي كومار عن تعاطيه بول الأبقار يوميًا الذي يعتقد أن له دور في الشفاء من بعض الأمراض المزمنة كالسكري والسرطان، إلى جانب الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وظهر كومار - المنتمي لطائفة الهندوس المتدينين- في أحد البرامج التليفزيونية مع المغامر البريطاني بير غريلز، وهما يتناولان الشاي المحضر من فضلات الفيلة، داخل محمية نمور هندية.

وقال كومار للممثلة هوما قرشي خلال المقابلة: "لم أكن قلقًا، أتناول بول البقر يوميًا من أجل مزاياه العلاجية في الطب التقليدي الهندي (أيورفيردا)، وهذا سر ارتياحي".

ويُعرف الممثل بتأييده الشديد لحزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القومي الهندوسي الذي ينفق ملايين الدولارات لتطوير منتجات محضرة من بول أو روث هذه الحيوانات التي يقدّسها الهندوس المتديّنون.

ويعزى لهذه المنتجات قدرات مزعومة في مكافحة السكري أو السرطان، كما أنها تُستخدم في صنع معجون الأسنان، لكن لم تثبت أي دراسة علمية متكاملة هذه المزايا المفترضة.

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ويتناول الكثير من الهندوس بول البقر من أجل مزاياه الصحية المفترضة. كما أن أعضاء في حزب مودي "بهاراتيا جاناتا" يوصون بتناول بول أو روث الأبقار للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأقامت منظمة "أل إنديا هندو ماهاسابها" الهندوسية في منتصف مارس احتفالا في نيودلهي للترويج لهذه الخلطة كسلاح بوجه "كوفيد-19".

يذكر أن كومار هو ممثل هندي شهير من مواليد عام 1967 ظهر في أكثر من100 فيلم هندي، كان يوصف كومار خلال التسعينيات في المقام الأول بأنه بطل الأكشن في بوليوود.

قدم مجموعة من أفلام الأكشن الناجحة مثل خيلادي (1992)، مهرة (1994)، وسابسي بادا خيلادي (1995)، وبصفة خاصة فإنه اشتهر بتقديم سلسلة أفلام "خيلادي"، إلى جانب تميزه في الأداء الكوميدي والرومانسي.