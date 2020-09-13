تراند اليوم : حساب باسم مخرج مصري يبتز الراغبات في التمثيل بـ "صور عارية"

تقدم مخرج مصري شهير ببلاغ إلى النائب العام ضد شخص مجهول، اتهمه بانتحال صفته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وابتزاز الفتيات الراغبات في العمل بمجال التمثيل.

وقال المخرج محمد سامي في بلاغه الذي تقدم به المحامي شعبان سعيد،، إن الشخص الذي ينتحل اسمه "طلب من الفتيات الراغبات في دخول عالم الفن صورًا عارية لابتزازهنّ بها بعد إرسالها، كما طلب مبالغ مالية من أخريات".

وطالب البلاغ بـ "التحقيق فيه والقبض على المشكو في حقه الذي يبتز الفتيات ويمارس النصب والاحتيال باسم المخرج الشهير، أسوة بما حدث مع متهم آخر انتحل صفة المخرج، وتمّ تحديده وضبطه من قبل".

واشتهر محمد سامي من خلال أعماله الفنية التي لعب بطولتها خصوصًا، الممثل محمد رمضان، وكان آخرها مسلسل "البرنس" الذي عرض في رمضان الماضي.