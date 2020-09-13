تراند اليوم : كريم محمود عبدالعزيز: أرفض تجسيد حياة والدي حتى لا "أفضحه"



رفض الممثل المصري، كريم محمود عبدالعزيز، تجسيد السيرة الذاتية لوالده الممثل الراحل، محمود عبدالعزيز، مبررًا رفضه بأنها تتطرق إلى جوانب شخصية لا ينبغي الاقتراب منها في الأعمال الدرامية.

وقال كريم لبرنامج "its show time"، على قناة "CbC": "لازم عشان يتعمل سيرة ذاتية هاتبقى مبنية على الحياة الشخصية واتربى فين وإزاى وعانى من إيه وفيها تفاصيل شخصية كتير أنا عن نفسى مبقتنعش بالمسلسلات دى وبتكون داخلة في حرمة الشخصية اللى بتقدمها وتفضح الناس، وبيكون الشخص عاش وراح لربنا وخلصت الحكاية".

ورحب كريم بالتعاون في عمل فني في المستقبل مع الممثل محمد إمام، وقال: "أنا ومحمد إمام فعلاً أصدقاء جًدا، ولو اتعرض علينا حاجة كويسة نظهر فيها زى مسلسل هوجان أكيد هنعملها ومفيش مشكلة نشتغل مع أي حد عادى".

وحول إمكانية التفكير في إنتاج ألبوم غنائى، قال: "أنا عملت أغانى في مسلسل شقة فيصل لأن القصة بتتناول صعود مطرب وبيكون وقتها في تظبيط في الصوت وحاجات كدة، لكنى لا أعتقد أنى سأغنى وأنتج ألبوما لأنى مش مطرب خالص".



