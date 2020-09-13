الثلاثاء.. حفل فرقة أيامنا الحلوة في الأوبرا

تستعد الفرقة الغنائية الشهيرة "أيامنا الحلوة" لحفلها الغنائي على أحد مسارح دار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار عودة أنشطتها الغنائية والفنية والثقافية. يقام الحفل مساء الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، في Advertisements الساعة الـ 8 والنصف،على مسرح النافورة المفتوح في الأوبرا. الساعة الـ 8 والنصف،على مسرح النافورة المفتوح في الأوبرا. وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءا كبيرا من أنشطتها الفنيةوالغنائية، بعد قرار رفع الحظر،مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخولدون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد. الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخولدون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد.

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