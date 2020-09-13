بعد خيانة زوجها.. ملكة كابلي تتصدر موشرات البحث جوجل

أثارت ملكة كابلي خبيرة التجميل السعودية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتها ببعض مقاطع الأغاني عن الخيانة الزوجية عبر حسابها الشخصي على سناب شات.

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وقال العديد من المتابعين والمعجبين، إن ملكة كابلي تعرضت للخيانة من زوجها رجل الاعمال الكويتى أحمد سالم، لافتين إلى أن خبيرة التجميل قامت بنشر فيديو وعلقت علية قائلة:"الغشاش والكذاب

يسوي فضل لو غاب".

وقام زوجها الكويتي أحمد سالم، بنشر صور جديد عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، كتب عليها: " اللي ما بعدك راس مالك.. لا تعده رفيج".

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ورد مكلة كابلي بمقطع فيديو معلقة علية:"ليتني لم أخبر أحد عنك لكي تبقى الخيبة بيني وبينك"، الامر الذى تسبب في حالة من الجدل

على مواقع التواصل الاجتماعي حول الخداع الذي تعرضت له من زوجها، مؤكدين أنه قد خانها مع بعض

.

وأكد مغردون، أن ملكة كابلي لا تستحق الخيانة، لانها تمتلك من الجمال ورقي الاخلاق ما يتمناه كل رجل على وجه الأرض، مشيرين إلى أن عقوبة الزاني خراب البيت.

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وكانت ملكة كابلي تزوجت من رجل الاعمال الكويتى أحمد السالم وأنجبت منه ابنة اسمها قمر، وتقيم الآن في المملكة العربية السعودية مع زوجها وابنتها.