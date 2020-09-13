الأربعاء.. فرقتا الأطلال وكريتيف باند يحييان حفلًا موسيقيًا بالساقية

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل موسيقى عربية من فصلين لفرقتى "الأطلال" و"كريتيف باند"، وذلك مساء يوم الأربعاء المقبل 16 سبتمبر على خشبة مسرح النهر. المقبل 16 سبتمبر على خشبة مسرح النهر. الفصل الأول لفريق الأطلال، بقيادة المايسترو ياسر أنور، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بينما يبدأ الفاصل الثانى مع فريق "كريتيف باند"، بقيادة كل من حسن يوسف ويسري عبدالقادر. المايسترو ياسر أنور، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بينما يبدأ الفاصل الثانى مع فريق "كريتيف باند"، بقيادة كل من حسن يوسف ويسري عبدالقادر.

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