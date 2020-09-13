يحيى الفخراني يعود إلى الشاشة بعد غياب 3 سنوات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد غياب طويل، يعود الممثل المصري يحيى الفخراني للشاشة في مسلسل رمضاني جديد يدعى “نجيب زاهي زركش”. يعود يحيى الفخراني، لدراما رمضان من جديد بعد غيابه عن الساحة لمدة 3 أعوام، بعد أن قدم مسلسل “بالحجم العائلي” في رمضان 2018، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل فى أولى تجاربها بالتليفزيون، وبطولة يحيى الفخرانى وميرفت أمين ويسرا اللوزى وأحمد مجدى وندا موسى وركين سعد وكارولين خليل وعمر حسن يوسف وشيماء سيف وأحمد كرارة ومحمد مهران وديانا هشام وآخرين.

أعلن الكاتب والسيناريست، عبد الرحيم كمال، عودته للتعاون مع الممثل يحيى الفخراني والمخرج شادي الفخراني في مسلسل رمضاني جديد يدعى “نجيب زاهي زركش”.

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وأكد كمال، أن المسلسل سيكون عملا اجتماعيا كوميديا يتحدث عن علاقة أب بأبنائه وسيشارك في بطولة العمل كل من أنوشكا وكريم عفيفي ورامز أمير وإسلام إبراهيم وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولى كضيفة شرف.

ويعتبر المسلسل، التعاون رقم خمسة بين كمال والفخراني والرابع بينه وبين يحيى وشادي الفخراني بعد “لهفة” و”الخواجة عبد القادر” و”ونوس”، بينما كان مسلسل “شيخ العرب همام” من إخراج حسني صالح، وهناك احتمال أن يتم تغيير اسم المسلسل خلال الفترات المتقدمة من التصوير.

ويذكر أن آخر أفلام الفخراني فيلم “مبروك وبلبل” مع دلال عبد العزيز العام 1998، ودرات أحداثه حول “مبروك” الذي يعاني من تأخر عقلي، ويلتقي جارته بالصدفة في القاهرة، وتنشأ بينهما قصة حب من نوع خاص.