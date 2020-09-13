صورة لـ “كاظم الساهر” في العراق تغزو الصفحات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2020 12:34 مساءً

يشكل القيصر ” كاظم الساهر” نجومية في العالم العربي غير مسبوقة ولا تضاهي نجومية أي فنان عربي آخر، فهو امتداد للزمن الجميل، وصانع أفضل موسيقى في زمننا المعاصر، فهو العراقي الذي جعل العالم ينظر للعراق بـحب، فجال بصوته العالم وأطلق الأغنية العراقية لتلامس كل الفئات والأجيال.

وبمناسبة ميلاد القيصر شارك ابن شقيقة الفنان العراقي، كاظم الساهر، اليوم السبت، صورة نادرة له في العراق، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده، والتي التقطت قبل 45 عاما.

ويظهر بدر السامرائي بجوار خاله كاظم الساهر في الصورة النادرة، التي يعود تاريخها إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول 1975.

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وكتب السامرائي لخاله مع الصورة مهنئا إياه بعيد ميلاده: “كل عام وأنت بصحة وخير”.

واحتفلت الحسابات الرسمية لكاظم الساهر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بعيد ميلاده، وذلك بنشرها مقطعا مصورا لحفل غنائي أحياه في مصر، وكان الجمهور يغني له “سنة حلوة يا كاظم”، بينما ملامح الخجل ظاهرة على وجهه.

وقبل شهر، دعم كاظم الساهر شعب لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، بتوجيه رسالة مصورة إليهم جاء فيها: “ما أقوى الشعب العربي أمام المحن.. تحملهم الجروح والأزمات المستمرة.. كم يثبت قوتهم وقدرتهم وأصالتهم وتمسكهم بوطنهم”.

وأضاف: “أحبائي في لبنان كلنا معكم.. شكرا لكم.. شكرا لجهودكم.. شكرا لجهود أبطال الصليب الأحمر الذين يعملون ليل نهار لمساعدة الناس.. أتمنى من الجميع أن يساهم في رفع المعاناة عن شعب لبنان”.