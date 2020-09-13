بالصور..كمامة “موسيقية” لرواد الحفلات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 3 ساعات

أصبح ارتداء الكمامة أمرا ضروريا للوقاية من عدوى فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد19 ، ولم تعد تقتصر الكمامة على النوع الطبي التقليدي بل أصبحت الكمامة موضع اهتمام لمصممين الأزياء والفنانيين وغيرهم .

بعدما رأى قائد الأوركسترا المجري إيفان فيشر سيلا من الكمامات في بودابست، واتته فكرة تحويل تلك الأداة التي فرضها فيروس كورونا إلى وسيلة للاستمتاع بالموسيقى.



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صمم فيشر كمامة “موسيقية” لها زائدتان من البلاستيك على هيئة راحة اليد يجري تثبيتهما بأربطة الكمامة خلف الأذن مما يسمح لرواد الحفلات الموسيقية بالاستمتاع بالموسيقى بدرجة أفضل.

وقال فيشر قائد أوركسترا بودابست فيستيفال خلال تدريب على ألحان للمؤلفين بيتهوفين ويوهان شتراوس “جاءتني فكرة أن تكون أشبه باليد لأننا عندما نضع أيدينا خلف الأذن.. نسمع ونفهم الآخر بدرجة أسهل، وكذلك نسمع الموسيقى بدرجة أفضل”.



واشتهرت كمامة فيشر بين رواد الحفلات الموسيقية حيث ظهر بها عشرات في حفل الجمعة.



