بالصدفة… بطاقة بريدية تعيد ذكرى 100 عام في بريطانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 4 ساعات

في كل مرة يعود الإنسان لمحطّ ذكرياته، يجد فيه مئة قصة وقصة. وهكذا حصل مع بريتاني كيتش التي عندما عادت إلى صندوق بريدها، وجدت بطاقة بريدية لمئة عام ماضية.

وقالت كيتش: “لم أفكر كثيرا في الأمر عندما وجدت هذا البريد، ولكن بعد ذلك ألقيت نظرة فاحصة، لمحت طابع جورج واشنطن الأخضر الباهت وقيمته “سنت” مختوما بالبريد في 29 أكتوبر 1920، صدمت”.

وتبدأ الرسالة “أبناء العم الأعزاء، نحن بصحة جيدة، ولكن الأم تعاني من ركبتيها، وهي تعرج بشكل فظيع، الجو بارد للغاية هنا” وتنتهي الرسالة بعبارة “لا تنسى أن تكتب لنا، وهل أصلح روي بنطاله؟”، مع توقيع من المرسل وهو فلوسي بيرغس.

وبعد أن قررت البحث عن أصحاب العلاقة، اكتشفت أن الكثيرين اهتموا أيضا بالكشف عن أصول البطاقة، وكيف ظهرت بطريقة ما بعد قرن في صندوق بريدها.

وبعد مشاهدة منشور كيتش، بدأ روبي بيترز، البالغ من العمر 33 عاما، والذي يعمل في مكتبة عامة بولاية ميتشيغن، بدأ في البحث عن إجابات.

وقال بيترز “أقوم ببعض الأبحاث في علم الأنساب كهواية، بدأت في مساعدة عائلتي، واكتشفت الخطأ بعد ذلك.”

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وأثناء التدقيق في تعداد عام 1920، اكتشف بيترز روي ماكوين الذي كان يعيش ذات يوم في نفس العنوان حيث تعيش كيتش الآن مع زوجها وطفليها.

ووجد أن ماكوين كان في الأصل من كندا، وانتقل إلى الولايات المتحدة عام 1887، وكان متزوجا من نورا موردوك. وفي الوقت الذي تم إرسال البطاقة فيه، كان يعمل مديرا لشركة إنتاج.

وعلم بيترز أن المرسل المحتمل للبطاقة البريدية هو فلورنس “فلوسي” بيرغس، ابنة أخت نورا موردوك.

وأوضح: “لقد عثرت على سجلات تعداد، وسجلات وفاة، وسجلات زواج، وتحتوي البطاقة البريدية على اسمين وكان لها وجهة، لذلك كانت لدي فكرة عن مكان بدء البحث.”

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هو كيف وصلت البطاقة إلى صندوق بريد كيتش بعد 100 عام على كتابتها؟

وقالت ميندي بونوفر، التي تعمل في خدمة البريد في ميشيغين إن “البطاقة قد تكون فقدت لفترة طويلة وعلقت في مكان ضيق يصعب الوصول إليه ولا يراه أحد في مكتب بريد قديم، وعند تجديد المبنى ظهرت البطاقة، وهذا على الأرجح ما حصل”.