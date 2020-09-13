تراند اليوم : كريم محمود عبد العزيز يرفض تجسيد شخصية والده

صرح الفنان كريم محمود عبد العزيز بأن الدور الذي أداه في مسلسل “الاختيار” كان مشرفا وله علاقة بالبلد والوطنية وتوثق حادثة بشعة.

أما فيما يتعلق بتجسيد السيرة الذاتية لوالده رفض عبد العزيز خلال لقائه في برنامج “its show time”، على قناة CbC هذا الأمر وأوضح قائلا “لازم عشان يتعمل سيرة ذاتية هاتبقى مبنية على الحياة الشخصية واتربى فين وإزاى وعانى من إيه وفيها تفاصيل شخصية كتير أنا عن نفسى مبقتنعش بالمسلسلات دى وبتكون داخلة في حرمة الشخصية اللى بتقدمها وتفضح الناس، وبيكون الشخص عاش وراح لربنا وخلصت الحكاية”.

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وعن علاقته وتعاونه مع الفنان محمد إمام قال عبد العزيز “أنا ومحمد إمام فعلا أصدقاء جدا، ولو اتعرض علينا حاجة كويسة نظهر فيها زى مسلسل هوجان أكيد هنعملها ومفيش مشكلة نشتغل مع أي حد عادى”.