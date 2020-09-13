تراند اليوم : تعليق راقي من أسامة منير على سيارة زفاف حمو بيكا – اتفرج

علق الإعلامي أسامة منير على صور زفاف حمو بيكا الذي احتفل به منذ أيام وتضمن سيارة فخمة لزفة العروسين.

و عبر حسابه الشخصي على Facebook كتب أسامة منير: “صباح الخير لازم نعرف أن ربنا لما بيحب يعطي إنسان بيعطيه من وسع ومينفعش نسأل ليه وإزي؟ لأن دي إرادة الخالق عز وجل واحنا لا نملك إلا إننا نقول لتكن إرادتك يا رب”.

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وتابع “بيكا ربنا حبه ورزقه من وسع ولا حد يملك الاعتراض على إرادة ربنا، ولكن كل اللي نقدر نقوله هو ربنا يزيده ويفرحه ويرشده للخير، ووالله فرحت ليه مع إني معرفوش وفرحان إن ربنا مراضيه ومفرحه”.

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واختار حمو بيكا سيارة فخمة لزفة زواجه، وانتشرت صورة السيارة Land Rover على أحدث طراز، وزينها بالورود كاتبا اسمه عليها في المفدمة بالعربية والمؤخرة بالإنجليزية.

يذكر أن بيكا احتفل بزفافه يوم الخميس الماضي، بمسقط رأسه بالإسكندرية، ونشر زميله عمر كمال صورة له من حفل الزفاف ببدلة الفرح وبجواره عروسه متمنيًا لهما حياة سعيدة.

وكان بيكا قد ظهر في مقاطع فيديو التقطها أصدقاؤه قبل لحظات من حفل زفافه، أظهرت الاستعدادات النهائية له قبل حفل زفافه، وهو يرتدي البدلة البيضاء بين أهله وأصدقائه المقربين.

كان رئيس حي العجمي بالإسكندرية السيد موسى صرح بأنه سيتم منع إقامة حفل الزفاف الشعبي الذي دعا له مؤدي المهرجانات حمو بيكا في منطقة شارع السلام بالبيطاش التابعة للحي، يوم 9 سبتمبر، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية، بمنع إقامة الأفراح والتجمعات بسبب جائحة كورونا.

وأكد رئيس الحي، أنه في حالة إصرار بيكا على إقامة الحفل سيتم منعه بالقوة وذلك عن طريق الأجهزة الأمنية، مع تحرير محضر ضده مثله مثل أي مواطن يخالف القانون، فيما أعقب تصريح رئيس الحي خروج مغني المهرجانات بفيديو أعلن خلاله إلغاء حفل الزفاف الشعبي.​