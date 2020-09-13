تراند اليوم : “ذي نيست” يحصد 3 جوائز بمهرجان “دوفيل”.. تفاصيل

فاز فيلم “ذي نيست” للمخرج شون دوركن بعدد من جوائز مهرجان دوفيل للسينما الأمريكية التي أعلنتها رئيسة لجنة التحكيم الرئيسية الممثلة الفرنسية فانيسا بارادي.

ونال “ذي نيست” الذي يتناول قصة “تفكك عائلة” جائزة لجنة التحكيم الكبرى وجائزة النقّاد، وكذلك حصل على جائزة لجنة تحكيم المواهب الناشئة بالتساوي مع فيلم “ذي إسيستنت”، وهو أول فيلم لكيتي جرين ويتناول التحرش في العمل.

أما جائزة لجنة التحكيم التي ترأستها فانيسا بارادي، ففاز بها كل من فيلمَي “فرست كاو” لكيلي رايكارد، أحد وجوه السينما الأمريكية المستقلة، و”لوريلي”، باكورة أفلام سابرينا دويل.

وتنافس 15 فيلماً في مسابقة المهرجان، بينها 8 أفلام من إخراج نساء.