تراند اليوم : مضاعفات كورونا والسرطان.. تهاجم فخرية خميس- تفاصيل

تعرضت الفنانة العمانية فخرية خميس لوعكة صحية من مضاعفات مرض السرطان وإصابتها بفيروس كورونا، ما جعل العديد من متابعيها وكذلك زملائها في الوسط الفني يطالبون بالدعاء لها من أجل الخروج من هذه الأزمة.

وبحسب صحيفة البلاد البحرينية، تداول العديد من نجوم الخليج صورة للفنانة فخرية خميس وطالبوا بالدعاء لها وجاء التعليق على الصورة: “دعواتكم للفنانة العمانية القديرة فخرية خميس المتواجدة حاليا في المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة، الله يشفيها ويعافيها ويبعد عنها أي مكروه”.

ولدت فخرية خميس في عام 1960، وبدأت رحلة التمثيل في عام 1974 عن طريق مسرح الشباب، وقدمت ما يصل إلى 20 مسرحية وطنية وتاريخية واجتماعية.

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وعملت في وزارة الإعلام باعتبارها مقدّمة ومذيعة ومعدّة للعديد من البرامج، وذلك بجانب قيامها بالتأليف في المسلسلات الإذاعية، وذلك في الفترة من عام 1976 حتى 1996.

وتعتبر شخصية “فتون علف” في المسلسل الكويتي “الحيالة” من أشهر أدوارها التلفزيونية، وهي الشخصية التي حصلت من خلالها على قاعدة جماهيرية كبيرة.

وفي العام الجاري ظهرت فخرية خميس في 3 مسلسلات، وهي “الشهد المُر”، و”سواها البخت”، و”أم هارون”.