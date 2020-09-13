فن ومشاهير

تراند اليوم : الدلع أشتغل .. ياسمين عبد العزيز بتتدلع علي جوزها العوضي – اتفرج

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فارس طارق 0 تبليغ

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تحدث الفنان أحمد العوضي لأول عن كواليس قصة الحب والزواج التي جمعته بالفنانة ياسمين عبد العزيز خلال حلوله ضيفا على برنامج “معكم منى الشاذلي”، في الحلقة المقبلة من الموسم الجديد، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويعرض عبر قناة “cbc.

 

وقال العوضي إن أول معرفته بالفنانة ياسمين عبد العزيز كانت خناقة لتعيد ياسمين عبد العزيز نشر الفيديو مجددا عبر حسابها الرسمي على Instagram وعلقت ” انت قولت ايه ” بيرد العوضي ” هتعرف مع بعض”.

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يذاع برنامج “معكم” يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

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