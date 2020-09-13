ممثل سوري يهاجم خالد النبوي: "مغرور ومش بيسلم على حد"

رنا صلاح الدين - هاجم الممثل السوري يزن السيد، النجم المصري خالد النبوي، مؤكدًا أنه مغرور، وذلك خلال تعامله معه في مسلسل "ممالك النار".

وقال يزن خلال لقائه مع هشام حداد مقدم برنامج "راحت علينا":"حدثت مشكلة بيني وبين خالد النبوي أثناء تصوير ممالك النار، وفوجئت أكثر من مرة بأن النبوي يتدخل ويعدل في السيناريو".

وأضاف:"في مرة وقفلنا التصوير ساعة، وبيتعامل بغرور مع الناس، ومش بيسلم على حد".

وتابع حديثه قائلًا:"نجوم سوريا ولبنان لم يفعلوا ذلك إطلاقًا.. أخلاقنا أحسن من الفنانين المصريين بكتير، نجوم سوريا مش بيتعاملوا بالطريقة دي إطلاقًا".

مسلسل "ممالك النار" شارك في بطولته كل من خالد النبوي، محمود نصر، عبد المنعم عمايري، نضال نجم، رشيد عساف، كندة حنا، سهير بن عمارة، رامز الأسود، محمد حاتم"، وغيرهم من النجوم.