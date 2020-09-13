صورة| دينا تجري عملية جراحية بعد إصابتها.. ونجلها يصاب

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رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة دينا إلى عملية جراحية، بعد إصابتها في إصبعها هي ونجلها "علي".
ونشر دينا صورة ليدها هي وابنها للكشف عن إصابتهما، وعلقت عليها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:"إمبارح.. علي صباعه إتعور وخيطه، وأنا كمان في نفس اليوم عملت عملية في صباعي".
دينا
وخاضت الفنانة دينا الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "سلطانة المعز"، بطولة النجمة غادة عبد الرازق.
وشارك في بطولة المسلسل كل من غادة عبدالرازق، وحسن حسني، ومحمد لطفي، ومحمود عبدالمغني، ودينا، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.
وظهرت دينا أيضًا في مسلسل "بت القبايل"، الذي عرض خارج الموسم الرمضاني وضم كوكبة كبيرة من النجو من بينهم الفنانة حنان مطاوع ومحمد رياض ومنة فضالي ومحمود عبد المغني ومدحت تيخا.
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