كريم الحسيني يحتفل بعيد ميلاد زوجته وينشر أول صور لها

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري الشاب كريم الحسيني بعيد ميلاد زوجته، ونشر مجموعة صور تجمعه بها لأول مرة، وذلك على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".

كريم الحسيني وجه تهنئة خاصة لزوجته، عبر خلالها عن شدة حبه لها، حيث قال: "كلام كتير الحروف ساعات مابتعرفش تعبر عنه.. بس هحاول طب نقول كل سنه وانتي الضهر والسند ؟؟ ⁦???? اقول كل سنه وانتى حبيبتى ؟؟ ⁦❤️⁩ كل سنه وانتى بنتى وأمى وأختى وصاحبتى؟؟".

وأضاف: "كل سنه وانتى بلسمتى وفنانتى المفضله اللى حبتها ع المسرح ؟؟???????? كل سنه انتى احلى عيون بتلمع فى قصة حُبنا وكفاحنا ???? كل سنه وانتى ضلنا اللى ساندين عليه مش بس انا والولاد لا وأمى واخواتى واخواتك.. كل سنه وانتى شايله همى وهم أهلى كلهم أكتر من همك ????".

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وتابع: "كل سنه وانتى بنتنا وأُمنا فى نفس ذات الوقت.. كل سنه وانتى الفرحه يا بلسم ام دم خفيف اللى شايله كتيييير وبرضه قويه وعافيه ???? كل سنه وانتى مؤمنه بيا وبحلمى ومكملاه ومعايا لآخر المشوار ⁦✌️⁩ كل سنه وانتى اجدع واحسن أُم لأحلى رجاله فى الدنيا ⁦❤️⁩ كل سنه وانتي حاجات كتيييير ⁦❤️".⁩

واختتم كلامه، بقوله: "كل سنه وانتى فى حضنى يا طيبه يا أصيله ???? كل سنه وانتي أِكسيجينى يا بلسمتى ???? كل سنه واحنا مع بعض مكملين الحلم ومصدقينه.. كل سنه وانتي حبيبتي ⁦♥️⁩ كل سنه وانتي أصل طعم الحياه.. بحبك".